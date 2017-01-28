Автобиография Марии Шараповой выйдет в свет в сентябре 2017 года

12 сентября 2017 года состоится презентация книги «Шарапова. Автобиография», в которой пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказывает свою историю, начиная с переезда в США в шестилетнем возрасте, до получения дисквалификации за нарушение антидопинговый правил, сообщает официальный сайт издательства Macmillan.
Бумажная версия издания будет стоить $ 27. Также в продаже появятся аудио и цифровая версии книги.
Напомним, что Мария, дисквалификация которой за употребление мельдония истекает 26 апреля, выйдет на корт на соревнованиях в Штутгарте.