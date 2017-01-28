Костюк: за последний год я добилась большого прогресса и чувствую это

Украинка Марта Костюк поделилась эмоциями от победы в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии над швейцаркой Ребекой Масаровой со счётом 7:5, 1:6, 6:4.
«Честно говоря, я была более рада вчерашней победе в полуфинале. Может, я просто пока не брала в руки телефон и не видела многочисленные поздравления. Наверное, со временем придёт осознание того, чего я добилась.
За последний год я добилась большого прогресса и чувствую это. Наверное, наибольшие улучшения произошли в мае, когда мой менеджер пригласил меня на десятидневный тренировочный сбор в Монте-Карло. С того момента я играю всё лучше, подписала контракт с менеджером и тренируюсь в Каннах, в Киеве. Я просто стараюсь усердно работать», — приводит слова Костюк официальный сайт турнира.