Серена Уильямс победила Винус в финале Открытого чемпионата Австралии

Американка Серена Уильямс (2) в финале Открытого чемпионата Австралии победила свою старшую сестру Винус (13) со счётом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 21 минуту. Серена сделала 10 эйсов, 5 двойных ошибок, 27 «виннерсов», 23 невынужденные ошибки и 4 брейка. Винус исполнила 7 эйсов при 3 двойных, активно выиграла 21 розыгрыш, допустила 25 невынужденных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 3.
Уильямс-младшая завоевала седьмой в карьере титул на Australian Open и 23-й на турнирах серии «Большого шлема».
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open между сёстрами Уильямс.