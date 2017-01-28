Мойя: я бы отдал победу и Надалю, и Федереру

Экс-первая ракетка мира испанец Карлос Мойя, вошедший в тренерский штаб своего соотечественника Рафаэля Надаля, оценил шансы своего подопечного на успех в финале Открытого чемпионата Австралии со швейцарцем Роджером Федерером.
«У Рафы был тяжёлый полуфинал, но думаю, что адреналин поможет ему подойти в хорошей готовности к финалу. Сейчас Рафа чувствует себя уверенно и радостно, так что я думаю, что в финале всё будет хорошо.
Сложно давать прогноз на финал, но очевидно, что мотивация у обоих теннисистов будет зашкаливать. Ради таких матчей теннисисты и работают день за днём. Каждый новый матч отличается от предыдущего, но здорово, когда ты выходишь на корт и знаешь, что уже много раз обыгрывал своего соперника. Не знаю, кто выиграет, я бы отдал победу им двоим. Но нас точно ждёт потрясающий матч», — приводит слова Мойи AS.