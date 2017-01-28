Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мойя: я бы отдал победу и Надалю, и Федереру

28 января 2017, суббота. 15:12. Теннис
Экс-первая ракетка мира испанец Карлос Мойя, вошедший в тренерский штаб своего соотечественника Рафаэля Надаля, оценил шансы своего подопечного на успех в финале Открытого чемпионата Австралии со швейцарцем Роджером Федерером.

«У Рафы был тяжёлый полуфинал, но думаю, что адреналин поможет ему подойти в хорошей готовности к финалу. Сейчас Рафа чувствует себя уверенно и радостно, так что я думаю, что в финале всё будет хорошо.

Сложно давать прогноз на финал, но очевидно, что мотивация у обоих теннисистов будет зашкаливать. Ради таких матчей теннисисты и работают день за днём. Каждый новый матч отличается от предыдущего, но здорово, когда ты выходишь на корт и знаешь, что уже много раз обыгрывал своего соперника. Не знаю, кто выиграет, я бы отдал победу им двоим. Но нас точно ждёт потрясающий матч», — приводит слова Мойи AS.
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Рафаэль Надаль Роджер Федерер
Новости. Теннис
28 января 2017, суббота
15:44 Континен и Пирс впервые выиграли турнир «Большого шлема», победив Брайанов
15:19 Видеотрансляция жеребьёвки турнира в Санкт-Петербурге
15:12 Мойя: я бы отдал победу и Надалю, и Федереру
13:41 Серена Уильямс вернётся на первое место в рейтинге WТА спустя 20 недель
13:33 В. Уильямс: Серена, ты всегда была моим победителем
13:28 С. Уильямс: без Винус я бы не выиграла 23 турнира «Большого шлема»
13:21 С. Уильямс — первая теннисистка в Открытой эре, выигравшая Australian Open 7 раз
13:10 Серена Уильямс стала единолично второй по количеству побед на ТБШ в истории
13:02 Серена Уильямс победила Винус в финале Открытого чемпионата Австралии
12:55 Костюк: за последний год я добилась большого прогресса и чувствую это
12:48 Федерер стал вторым теннисистом в истории, заработавшим более $ 100 млн
12:42 Родина сыграет со Свитолиной в первом круге турнира в Тайбэе
12:08 Пирош стал победителем юниорского Открытого чемпионата Австралии
11:55 Эррани не сыграет на турнире в Санкт-Петербурге
11:45 Петкович, Хромачёва, Александрова и Векич сыграют в отборе в Санкт-Петербурге
10:39 Автобиография Марии Шараповой выйдет в свет в сентябре 2017 года
10:25 Текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open между сёстрами Уильямс
09:52 Санчес-Викарио: Надаль ничего не получает просто так
09:26 Пайгина проиграла на старте квалификации турнира в Тайбэе
07:08 Украинка Костюк выиграла юниорский Australian Open
04:36 Луис Энрике: Надаль после поражений показывает себя настоящим профессионалом
01:58 Габашвили проиграл в четвертьфинале челленджера в Ренне
00:54 Димитров: финал Федерер — Надаль будут смотреть все, включая меня
27 января 2017, пятница
23:29 Донской и Елгин вышли в финал челленджера в Ренне в парном разряде
21:58 Надаль: всё просто — кто сыграет в финале лучше, тот и выиграет титул
20:58 Рублёв вышел в полуфинал челленджера в Ренне
19:14 Надаль: и я, и Григор заслужили быть в финале, мне немного повезло
18:51 Кафельников: Федерер — Надаль — это для народа финал мечты, для меня — нет
18:28 Димитров: Надаль — настоящий боец, и он заслужил этот успех
17:29 Впервые в одиночных финалах турниров «Большого шлема» все игроки старше 30 лет
17:15 Надаль: разговоры о нашем противостоянии с Федерером — это хорошо для тенниса
16:46 Надаль за 4 часа 56 минут одолел Димитрова и вышел в финал Australian Open
16:04 1 февраля Шарапова примет участие в презентации проектов в парке Горького
15:25 Шафаржова: чувствовала, что по ходу финала мы с Маттек-Сэндс играли всё лучше
14:26 Веснина: мы с Макаровой можем научиться некоторым движениям у Бетани и Люси
13:28 Маттек-Сэндс: я — Спайдермен у сетки, а Люси — Чешская стена
12:50 Андрееску и Брэнстин выиграли юниорский Australian Open в паре
11:36 Ю Сию Сю и Лингси Чжао выиграли юниорский Australian Open в парном разряде
11:15 Пирош вышел в финал юниорского Открытого чемпионата Австралии
11:14 Маттек-Сэндс и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разряде
10:56 Спирс и Кабаль победили Свитолину и Гуччионе в полуфинале AO в миксте
09:58 Масарова вышла в финал юниорского Australian Open
09:51 Олиэль победил лидера посева в полуфинале юниорского Australian Open
09:08 Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Димитров на Australian Open
09:05 Мирза и Додиг стали первыми финалистами Australian Open в миксте
Все новости RSS
Кто из нового поколения россиян сможет первым пробиться в топ-20?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+