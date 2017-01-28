Континен и Пирс впервые выиграли турнир «Большого шлема», победив Брайанов

Финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс стали чемпионами Australian Open в парном разряде. В финале Континен и Пирс неожиданно обыграли американских братьев-близнецов, Боба и Майка Брайанов, которые по пути к финалу уступили только одну партию, в двух сетах — 7:5, 7:5.
Оба теннисиста впервые выиграли турнир «Большого шлема» в мужском парном разряде. Пирс в 2015 году был в финалах Уимблдона и US Open вместе с британцем Джейми Марреем, а Континен выиграл Уимблдон-2016 в миксте с Хитер Уотсон. Кроме того, Хенри впервые поднимется в топ-5 парного рейтинга. Ранее ни одному финскому теннисисту не удавалось попасть в пятёрку лучших ни в парном, ни в одиночном рейтинг-листе.