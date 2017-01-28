Медведев: по последней информации, Винус Уильямс едет в Санкт-Петербург

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy-2017 Александр Медведев оценил вероятность участия в соревнованиях американки Винус Уильямс, получившей четвёртый номер посева, а также рассказал о переговорах с игроками.
«Винус Уильямс, по последней информации, едет в Петербург, она спросила, когда последний рейс в следующее воскресенье. Так понимаю, что она собирается играть у нас в финале. После успеха прошлогоднего турнира разговаривать со спортсменами и их агентами было довольно просто. Голубиная почта разнесла информацию о нашем турнире.
К сожалению, Возняцки не смогла приехать. Мы далеко продвинулись с Радваньской, но она по личным причинам не смогла прибыть. Если бы они приехали, то наш турнир можно было бы сравнивать по силе с турнирами «Большого шлема», – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.