Бенчич: горжусь, что выступаю за Швейцарию, вопрос о смене гражданства не стоит

Швейцарка Белинда Бенчич прокомментировала результаты жеребьёвки на St. Petersburg Ladies Trophy — 2017, причины неудачного выступления во второй половине прошлого сезона, а также поделилась мнением о смене гражданства.
«Сегодня тренировалась с Касаткиной, пошутили утром, что будем играть против друг друга. Так и получилось. Забавно, конечно! С Дашей мы играли в Петербурге, потом на Кубке Кремля. В общем, нас ждёт непростой матч.
Мне сильно мешали травмы в прошлом сезоне, я с трудом смогла вернуться в теннис и найти свою игру. Это был хороший опыт. Сейчас я чувствую себя как никогда мотивированной. С оптимизмом смотрю в будущее.
Мои родители из Словакии, в словацких СМИ поднимается эта тема, но я выросла в Швейцарии, делала там свои первые шаги в теннисе. Я горжусь, что выступаю за эту страну. Швейцария — моя родная страна, никакого вопроса о смене гражданства стоять не может», – передаёт слова Бенчич корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.