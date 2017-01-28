Медведев: Шарапова интенсивно готовится к турниру в Штутгарте

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy-2017 Александр Медведев выразил сожаление в связи с тем, что пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» Мария Шарапова не выступит в показательном турнире.
«Мария Шарапова очень интенсивно готовится к своему первому турниру в Штутгарте. Времени осталось не так много (турнир пройдёт с 24 по 30 апреля. – Прим. ред.). Она вернётся не для того, чтобы участвовать, а чтобы побеждать. К сожалению, не удалось её заявить на наш дружеский турнир хоккеистов и теннисистов «Формула TX», поскольку он будет проходить в воскресенье перед финалом турнира WTA на той же площадке. Хотя она совсем недавно была в Петербурге и выкладывала фотографии в «Инстаграм», если вы за ним следите (смеётся)», – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.