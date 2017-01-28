С. Уильямс: не смогла бы придумать более идеального сюжета, чем победа над Винус

Американка Серена Уильямс, завоевавшая на Australian Open — 2017 свой 23-й трофей на турнирах «Большого шлема» и опередившая по этому показателю легендарную немку Штеффи Граф, прокомментировала свой успех.
«Выиграть 23 турнира — просто великолепно. Я долго шла к этому рекорду, с тех пор как поняла, что это реально. Лучшего места, чем Мельбурн, для этого и быть не могло.
Я не буду нацеливаться на 30 „Шлемов“ или что-то подобное. Я не ставлю перед собой целей с конкретными цифрами, и это прекрасно. В самом начале своего пути в теннисе я просто хотела выиграть турнир „Большого шлема“. Потом хотела победить на следующем, затем ещё, и ещё…
Было очень здорово выиграть 23-й „Шлем“ в матче с Винус. Будь я сценаристом, я не смогла бы придумать более идеальный сюжет. Вдобавок я снова стала первой ракеткой мира, и это приятный бонус. Перед началом турнира Патрик (Муратоглу, тренер Серены — прим. ред.) говорил, что сейчас у меня нет шансов вернуться на первую строчку, а уже после финала я узнала, что буду первой», — цитирует Серену официальный сайт турнира.