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175 лет назад 2016
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Рублёв вышел в финал челленджера в Ренне, победив Кавчича

28 января 2017, суббота. 18:32. Теннис
Россиянин Андрей Рублёв стал первым финалистом челленджера в Ренне (Франция). В полуфинале Рублёв в двух упорных сетах обыграл словенца Блажа Кавчича — 7:6 (7:5), 7:5. Поединок продолжался 1 час 36 минут. Первый сет теннисисты прошли без брейков, а во второй партии обменялись брейками уже на старте. Последний, решающий брейк Андрей сделал с первого же матчбола.

В финале Рублёв, начавший турнир с победы над первым сеяным — французом Жереми Шарди, сыграет либо с белорусом Владимиром Игнатиком, либо с французом Матиасом Бургом. Последний запомнился выступлением на «Ролан Гаррос»-2016, взяв два сета у будущего финалиста турнира — Энди Маррея.

В рейтинг-листе на следующей неделе Андрей поднимется как минимум на 122-е место. Если он станет чемпионом Ренна, то окажется на 113-й или 114-й позиции. На данный момент его лучший результат — 152-я строчка, которую он сейчас занимает.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андрей Рублёв
Новости. Теннис
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