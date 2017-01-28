В. Уильямс: не могу сказать, что отвыкла от финалов турниров «Большого шлема»

Американка Винус Уильямс, проигравшая своей младшей сестре Серене в финале Australian Open — 2017, прокомментировала этот поединок.
«Было здорово получить возможность выступить в титульном матче. Я хочу добираться до решающих стадий на турнирах „Большого шлема“, биться за титулы. Это главные матчи в нашем спорте, и я очень ценю такие моменты. Я не играла в финалах „Шлемов“ уже много лет, но не могу сказать, что отвыкла от этого и чувствовала себя неуютно или странно. Всё-таки у меня большой опыт выступлений в таких матчах.
И я, и Серена много атаковали, поэтому у нас было немало ошибок. Мы не ждали возможностей для контратак, не перебрасывали мяч через сетку. Это была игра чистой агрессии. В таких матчах всегда есть и великолепные удары, и ошибки. Это нормально», — приводит слова Винус официальный сайт турнира.