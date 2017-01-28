Корретха: из теннисистов Надаль и Федерер ближе всех к рок-звёздам

Бывший второй номер мирового рейтинг-листа, испанецподелился ожиданиями от финального поединка Australian Open-2017 между испанцеми швейцарцем«Рафа в финале турнира „Большого шлема“ против Роджера Федерера — это финал мечты. На мой взгляд, не может быть более значимого и крупного финала. Они оба так много дали теннису — как на корте, так и вне его. Я бы сказал, что из всех теннисистов они ближе всех к рок-звёздам.Я не сомневаюсь, что Рафа восстановится после полуфинала. На это у него есть около 44 часов. Это будет великолепный финал — и, пожалуй, впервые в жизни я думаю, что оба финалиста заслуживают победы. К сожалению, главный трофей только один.Стиль игры Димитрова напоминает стиль Федерера. Вероятно, Федерер будет немного чаще ходить к сетке и поддавливать на Рафу с его второй подачи, но в остальном они похожи. Это будет очень интересный матч», — приводит слова Корретхи tenis.as.com.