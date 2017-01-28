Надаль: о наших матчах с Федерером говорят даже люди, обычно не смотрящие теннис

Испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от встречи со швейцарцем Роджером Федерером в финале Australian Open-2017.
«Наше противостояние значит очень много и для тенниса, и лично для меня. Комбинация двух разных стилей игры делает наши матчи по-настоящему особенными. Мы просто играем в теннис по-разному. О наших матчах говорят даже люди, которые обычно не смотрят теннис, и это здорово для нашего спорта.
Хорошо, что мы снова сыграем в финале. Я не буду врать — я очень рад, что наша встреча состоится, это великолепно. Мы оба всё ещё в туре и по-прежнему бьёмся за крупнейшие титулы. Это особенное ощущение», — цитирует Надаля официальный сайт ATP.