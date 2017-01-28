Янчук: время Федерера и Надаля ушло, и я предполагал, что в финале их не будет

Заслуженный тренер Россиисчитает, что выходв финал Australian Open-2017 во многом является результатом везения.«Предполагал, что в финале не будет ни Федерера, ни Надаля, потому что их время ушло. За последние годы они не сделали ничего особенного. Надаль – это ещё куда ни шло, он где-то там кувыркался, но со слабой надеждой. А Федерера уже выбили из борьбы за тройку или пятёрку лучших. Им не место в финале, они могли проиграть по ходу турнира раз двадцать. Это большое везение.Сейчас это два других игрока, они уже не такие, какими были раньше. Оба потеряли в скорости, но высокое мастерство осталось. Исход встречи решит психология. У Федерера мастерства больше, но Надаль более стабильный и злой. Думаю, у Рафаэля шансы на победу выше», – сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.