Федерер: Надаль умеет выполнять уникальные удары, не подвластные никому другому

Швейцарец Роджер Федерер рассыпался в комплиментах испанцу Рафаэлю Надалю в преддверии их поединка в финале Australian Open-2017.
«Я только могу сказать, что он великолепный теннисист. Он умеет выполнять уникальные удары, не подвластные никому другому. И, конечно, у него есть характер. Плюс он способен сохранять высочайший уровень — как физический, так и психологический — на протяжении многих часов, и делает это уже много лет. Он не раз возвращался после серьёзных травм. Глядя на него, можно подумать, что это легко — но это не так. Я очень уважаю его и как игрока, и как человека», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.