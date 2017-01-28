Веснина: в финале будут два величайших теннисиста, это огромное счастье и удача

Россиянка Елена Веснина поделилась ожиданиями от поединка швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open-2017.
«Это финал, о котором мечтали все. Мне кажется, что это лучший сценарий, который можно было придумать для финала турнира „Большого шлема“ в начале года. Увидеть этих двух величайших теннисистов в финале — огромное счастье и удача. Думаю, они оба не ожидали, что пройдут так далеко по сетке.
В этом году корты в Австралии сделали быстрее. Поэтому и у нас, у девушек, до решающих стадий дошли все теннисистки с мощными первыми подачами, и у мужчин. Федерер любит, когда покрытие быстрое, любит, когда мяч отскакивает чуть ниже и у соперника нет времени
Я бы отдала небольшое предпочтение Роджеру, но Рафа на этом турнире тоже великолепен. Он показывает такой невероятный характер и волю к победе, что ему симпатизируешь. Это будет увлекательнейший финал.
Всё будет зависеть от того, как остро и широко будет играть Роджер. Для того, чтобы сыграть с вращением, нужно время. Если Роджер будет забирать время у Рафы, он не будет успевать подойти к мячу и сыграть кручёным форхендом, чтобы выбить Федерера с корта, то у Надаля будут более короткие удары. Если Рафа будет играть коротко, Роджер будет идти вперёд, продавливать. Надалю будет очень тяжело обрабатывать резаный удар Федерера на таком быстром покрытии», — сказала Веснина в интервью «Р-Спорт».