Люти: в декабре я сказал Федереру, что он может выиграть Australian Open-2017

Тренер Роджера Федерера и капитан сборной Швейцарии в Кубке Дэвиса Северин Люти не считает выход живой легенды тенниса в финал Australian Open-2017 большим сюрпризом.
«Федерер уже столько раз приучал нас к сюрпризам, что я не могу назвать этот результат неожиданным. В декабре в Дубае я сказал ему, что он здорово тренировался и может выиграть Australian Open. Но, конечно, никто не мог подумать, что так рано вылетит Новак Джокович. При этом многие уже не раз говорили, что карьера Надаля вот-вот завершится. Таких чемпионов нельзя списывать со счетов.
В полуфинале после второго сета я думал, что всё уже в руках Роджера, но потом Стэн заиграл так, словно ему нечего терять, и всё повернулось в другую сторону. В пятой партии выиграть мог любой из них», — сказал Люти в интервью Tages Anzeiger.