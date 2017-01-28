Кэш: под давлением Рафа играет не так хорошо, коротко принимает или ошибается

Бывший австралийский теннисист Пэт Кэш считает, что давление может помешать Рафаэлю Надалю победить Роджера Федерера в финале Australian Open-2017.
«Под давлением Рафа играет не так уж и хорошо. Он плохо действует на приёме, бьёт очень коротко или просто ошибается. В полуфинале он не раз мазал с приёма второй подачи на брейк-пойнтах.
К тому же мяч на Australian Open в этом году отскакивает не так высоко, что на руку Роджеру. Единственное значимое преимущество Рафы в том, что он «сидит в голове» Роджера. При этом сам Рафаэль всегда прибавляет в поединках с ним как минимум процентов на 20. Мне интересно, сможет ли он вновь сделать это. Если да, то это будет невероятно», — сказал Кэш в интервью AAP.