Тони Надаль: это финал мечты для вас, журналистов, но не для меня

Дядя и тренер испанца Рафаэля Надаля, Тони, не считает финал со швейцарцем Роджером Федерером финалом мечты.
«В прошлом году мы решили не играть, пока Рафа полностью не будет готов физически. Сейчас ему удаётся некоторое время обходиться без травм, чего не случалось довольно давно. Это помогло ему прибавить в игре.
Финал мечты? Для вас, журналистов — да. Для меня — нет. Когда я мечтаю о каком-то финале с участием Рафы, то представляю себе его лёгкую победу. А это будет великолепное противостояние двух теннисистов, которые оставили свой след в целой теннисной эпохе, — и, безусловно, сложное. У обоих по 50 % шансов на победу.
Федерер, по-моему, снова играет как в молодости. Он провёл великолепный турнир и вышел в финал, потому что показывал свой лучший теннис. Он никогда не сдаётся. По завершении карьеры он будет величайшим теннисистом в истории», — сказал Тони Надаль в интервью Marca.