Лэйвер: был бы рад вручить Федереру трофей за победу на Australian Open 2017

Двукратный обладатель «Большого шлема» австралиец Род Лэйвер поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.
«У Роджера есть все шансы. Я не знаю, кто выиграет, и кто будет вручать трофей, но я хотел бы вручить кубок Федереру. Сейчас он играет просто превосходно. Честно говоря, мне кажется, что в матче с Бердыхом Роджер показал лучший теннис в жизни.
Он ведёт себя потрясающе и на корте, и за его пределами, никогда не отказывает в автографах, за что люди во всём мире просто обожают его», — приводит слова Лэйвера Tennis World.