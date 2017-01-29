Дж. Макинрой: теннисный мессия вернулся с посланием для нас

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американецне стал скрывать эмоций от возвращения швейцарцав финал турнира «Большого шлема».«Теннисный мессия вернулся и принёс нам сообщение, что мы слишком рано списали его со счетов. Он говорит: „Я не могу ходить по воде, но я всё ещё могу сотворить одно-два чуда, заработать огромное количество “виннерсов» и превратить воду в Gatorade (Марка изотонических напитков. — Прим. «Чемпионата»). Теперь Федерер в одном шаге от реализации пророчества апостола Пита Сампраса, предрекшего 18-ю победу на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Макинроя Eurosport.