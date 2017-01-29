10 тыс. болельщиков посмотрят матч Федерер — Надаль на арене Маргарет Корт

В 11:30 по московскому времени на арене Рода Лэйвера в Мельбурне начнётся финал мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии между швейцарцем Роджером Федерером (17) и испанцем Рафаэлем Надалем (9).
Так как центральный корт не сможет вместить всех желающих посмотреть решающий матч, на арене Маргарет Корт установлен огромный экран, где встреча будет транслироваться в прямом эфире. Попасть туда смогут 10 тыс. обладателей входных билетов в теннисный центр Мельбурна. Ещё пять больших экранов расположены в разных частях Мельбурн-парка.