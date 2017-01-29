Виландер: когда Федерер и Надаль вернулись, понял, как их не хватало

Бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер рассказал о своём мнении относительно противостояния швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля, которые в финале Открытого чемпионата Австралии сыграют между собой в 35-й раз в карьере.
«На последних турнирах „Большого шлема“ мы нечасто видели Роджера и Рафу в решающих стадиях, и, честно говоря, я не сильно скучал по ним. Пришли другие лидеры, за игрой и борьбой которых интересно наблюдать, теннис движется вперёд. Теперь они вернулись, и я понял, как многого теннису без них не хватало! Они выигрывают так легко и естественно. В теории мы можем увидеть ещё несколько потрясающих матчей между ними. Они оба опытны и здоровы, они двигаются так же, как раньше», — приводит слова Виландера Reuters.