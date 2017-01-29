Петкович: знаю Питер по книгам Достоевского, хотя никогда здесь не была

56-я ракетка мира немка Андреа Петкович, посеянная под первым номером в квалификации турнира в Санкт-Петербурге, призналась, что давно мечтала посетить город на Неве.
«Я так рада была приехать в Санкт-Петербург, потому что Фёдор Михайлович Достоевский — один из моих любимых писателей. Мне даже кажется, что я знаю Питер по его книгам, хотя никогда здесь раньше не бывала. Мы с мамой приехали, она говорит: «Смотри, какая-то река». Я: «Это Нева». Она: «Откуда ты знаешь?» На что я ей отвечаю: «Я читала, поэтому и знаю».
Так что я нахожусь под впечатлением от моего пребывания здесь. Жаль, что я приехала так поздно и нужно уже играть, но, надеюсь, выпадет свободный денёк или хотя бы вечер. Я бы для начала посетила Эрмитаж. Он есть в моём туристическом списке. А вообще надеюсь, что однажды, когда завершу свою теннисную карьеру, вернусь сюда и, не торопясь, изучу город уже в качестве туриста. Потому что Санкт-Петербург — один из городов, в котором я давно мечтала побывать. Так что я рада быть здесь, у меня сложился образ этого города в моём воображении, хотя я никогда в нём не была.
Что касается любимой книги у Достоевского, то тут я всегда мучаюсь, потому что мне нравятся у Достоевского «Братья Карамазовы», хотя первым его произведением, которое я прочитала, было «Преступление и наказание». Потом я перечитывала его несколько раз. Пожалуй, любимая — всё-таки «Братья Карамазовы», — приводит слова Петкович пресс-служба соревнований.