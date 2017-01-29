Федерер — самый низкорейтинговый победитель турнира «Большого шлема» за 13 лет

Швейцарец Роджер Федерер (17) в финале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии победил испанца Рафаэля Надаля (9) со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.
35-летний уроженец Базеля стал самым низкорейтинговым победителем турнира серии «Большого шлема» с «Ролан Гаррос – 2004», где победил аргентинец Гастон Гаудио, занимавший на тот момент 44-е место в рейтинге АТР.
Отметим также, что в предыдущий раз 17-й сеяный выигрывал соревнования Grand Slam в 2002 году, когда US Open покорился американцу Питу Сампрасу.