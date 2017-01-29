Федерер обошёл Сампраса по количеству лет между победами на «Шлемах»

Швейцарец Роджер Федерер (17), победивший испанца Рафаэля Надаля (9) в финале Открытого чемпионата Австралии — 2017 со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3, установил рекорд по времени между титулами на турнирах «Большого шлема» в рамках Открытой эры. Свой первый титул Федерер завоевал на Уимблдоне-2003. Таким образом, между первым и последним на данный момент трофеями прошло почти 13,5 лет.
Ранее рекорд принадлежал легендарному американцу Питу Сампрасу, выигравшему первый турнир «Большого шлема» в 1990 году, а последний — в 2002-м. В обоих случаях Пит побеждал на US Open.
Если же брать рекорд всех времён, а не только Открытой эры (с 1968 года), то он принадлежит австралийцу Кену Роузволлу, выигравшему восемь крупнейших турниров. Первый трофей он завоевал на чемпионате Австралии-1953, а последний — на Australian Open-1972. При этом с 1957 года до начала Открытой эры Роузволл выступал в профессиональном теннисе и, соответственно, не играл на любительских турнирах «Большого шлема».