Федерер: было бы здорово разделить победу на Australian Open 2017 с Надалем

Швейцарец Роджер Федерер (17), победивший испанца Рафаэля Надаля (9) в финале Открытого чемпионата Австралии — 2017 со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3, поделился эмоциями от достигнутого успеха.
«Рафа столько много всего сказал. Я тоже рад, что он вернулся на высокий уровень. Мы и не верили, что мы снова сыграем в финале такого турнира. Я рад, что выиграл, даже если бы проиграл, порадовался бы за нас. Было бы здорово, если бы мы могли разделить эту победу. Мы оба очень много работали над своей игрой.
Я хочу поблагодарить мою команду. Мы достигли того, к чему стремились. Я надеюсь, что Рафа будет выступать ещё много лет. Я должен поблагодарить и спонсоров. И рад, что Род Лэйвер был на матче, это сделало его особенным. Надеюсь, что никого не забыл. Увидимся с вами в следующем году. Надеюсь, я буду таким же счастливым, как сегодня», — рассказал Федерер на церемонии награждения.