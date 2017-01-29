Камельзон: теннисный интеллект Федерера сегодня празднует победу

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал финальный поединок Australian Open — 2017 между швейцарцем Роджером Федерером (17) и испанцем Рафаэлем Надалем (9), завершившийся победой Федерера в пяти партиях.
«Уникально, что Надаль сыграл за полтора-два дня 10 сетов, и каких сетов! Я думал, что Федерер в пятой партии не выдержит, ведь во второй и в конце четвёртой он вышел из игры. Потом сумел вернуться, сделал «по три», а дальше всё было драматично, настоящие качели. Но я уже говорил, что в такой игровой форме, в которой сейчас находится Федерер, его обыграть никто не может. Это уникальный теннис – когда у человека всё получается, причём получается гениально. Выше просто не бывает. И, конечно, я должен сказать, что противник у него был очень достойный. Обыграть его было нереально сложно. Мы видели, как он победил болгарина Димитрова, как провёл пять сетов. И чтобы после этого отбегать ещё пять сетов, как будто он до этого и не играл в полуфинале… Это удивительно. Я думаю, что мужской теннис сегодня благодаря двум этим игрокам находится на очень высоком уровне.
Ещё хочу сказать, что это очень хороший стимул для молодёжи. Надо не только хорошо играть и много бегать. Конечно, сегодня очень большое значение имеет физическая подготовка, но работает и теннисный интеллект. То, что мы увидели сегодня – это уникально. Именно этого интеллекта сегодня не хватает многим молодым. Мы им выдаём авансы, они всё умеют делать, у них скорости не меньшие, особенно при подачах, а бывает, и повыше. Зато не хватает вот этого победного интеллекта. Так что сегодня теннисный интеллект Федерера празднует победу. Это победа теннисного человечества. Я поздравляю всех любителей тенниса с таким уникальным финалом Australian Open», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.