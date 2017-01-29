Кремль дал добро на проведение Итогового чемпионата WТА в Санкт-Петербурге

Заслуженный тренер России, член директората теннисного турнира в Санкт-Петербурге Владимир Камельзон в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым, оценил вероятность проведения в городе на Неве Итогового чемпионата WТА.
«На турнире в Санкт-Петербурге будет играть финалистка только что завершившегося Australian Open Винус Уильямс, кроме неё выступят ещё три теннисистки из десятки – Цибулкова, Халеп, наша Кузнецова, так что уже сегодня мы видим в Питере теннис мирового уровня.
Сейчас идёт большая работа над тем, чтобы сыграть Итоговую восьмёрку года. И я могу сказать, что Кремль дал добро на проведение этого уникального турнира. Президент России Владимир Путин уже встречался с губернатором Санкт-Петербурга по нашему ходатайству. Вся инициатива и пробивная способность Александра Медведева сыграла здесь огромную роль, он большой дипломат. И президенту очень понравилось это предложение. Он сказал: «Я полностью поддерживаю то, что вы делаете». Так что мы можем совсем скоро увидеть в Питере итоговый турнир», — рассказал Камельзон.