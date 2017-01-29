Федерер стал вторым игроком, победившим четырёх соперников из топ-10 на ТБШ

Швейцарец Роджер Федерер, завоевавший титул на Australian Open — 2017, стал вторым игроком с момента введения компьютерного рейтинга в 1973 году, победившим четырёх соперников из топ-10 по пути к титулу на турнире «Большого шлема». Роджер был сильнее чеха Томаша Бердыха (10), японца Кея Нисикори (5), швейцарца Станисласа Вавринки (4) и испанца Рафаэля Надаля (9).
До Федерера единственным, кому это удалось, был швед Матс Виландер. Начиная с четвёртого круга «Ролан Гаррос»-1982 он последовательно победил чехословака Ивана Лендла (2), американца Витаса Герулайтиса (5), аргентинца Хосе Луиса Клерка (4) и гораздо более знаменитого соотечественника последнего, Гильермо Виласа (3).