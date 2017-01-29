Федерер опередил Агасси и вышел на чистое третье место по титулам в Австралии

Выиграв Australian Open в пятый раз в карьере, швейцарец Роджер Федерер обошёл знаменитого американца Андре Агасси, в активе которого четыре победы на австралийском турнире. Также Федерер опередил австралийцев Кена Роузволла и Джека Кроуфорда — правда, Кроуфорд выиграл все четыре чемпионата Австралии в 30-е годы, а Роузволл завоевал два из четырёх титулов до начала Открытой эры в 1968 году.
Теперь Роджер единолично занимает третье место по количеству побед на первом турнире «Большого шлема» в сезоне. Из игроков Открытой эры его опережает только серб Новак Джокович с шестью титулами. Новак делит первую строчку с австралийцем Роем Эмерсоном, последняя победа которого датирована 1967 годом.