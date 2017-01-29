Федерер: эпичное сражение с Надалем и поддержка зрителей важнее 18-го титула

Швейцарец Роджер Федерер (17), победивший испанца Рафаэля Надаля (9) в финале Australian Open — 2017 со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3, отметил, что увеличение отрыва от Надаля по количеству выигранных «Шлемов» не было для него главной мотивацией.
«Были ли для меня важно увеличить отрыв от Рафаэля по победам на турнирах «Большого шлема»? Честно говоря, это лишь небольшая часть мотивации. Важнее было само возвращение в тур и очередное эпичное сражение с Рафой. Я очень благодарен за помощь, которую оказывали мне австралийцы Питер Картер, Тони Роч, и многие другие люди. Поддержка зрителей и то, что я всё ещё могу выступать на таком уровне в моём возрасте, после пяти лет без побед на «Шлемах», — это великолепно. Вот об этом я думал. А счёт «Шлемов» я не вёл. Честно говоря, это не слишком важно», — сказал Федерер на пресс-конференции.