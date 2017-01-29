Заневская и Мертенс стали последними участницами финала квалификации Петербурга

Определились все участницы финального раунда квалификации на турнире в Санкт-Петербурге. Урождённая украинка Марина Заневская, сейчас выступающая за Бельгию, встретится с другой бельгийкой, Элизе Мертенс. Единственная россиянка, вышедшая в третий круг отборочного турнира, Анастасия Комардина, сыграет с немкой Андреа Петкович.
Хорватка Донна Векич сыграет с бельгийкой Кирстен Флипкенс, а четвёртая победительница квалификации определится в поединке швейцарки Стефани Фёгель с выступающей за Болгарию Елицей Костовой.