Федерер: немного волнуюсь перед сдачей анализа на допинг

Швейцарец Роджер Федерер (17), победивший испанца Рафаэля Надаля (9) в финале Australian Open — 2017 со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3, рассказал о том, как его команда готовилась к финалу.
«Это особенное событие для всей команды. Для Любичича это был первый успешный «Шлем» в качестве тренера. Он очень нервничал весь день, мне пришлось его успокаивать (улыбается). То же происходило и с моим физиотерапевтом. А вот Северин [Люти] был абсолютно спокоен. Я рад за нас, потому что они для меня больше, чем просто тренер и доктор. Они – мои друзья. Мы провели вместе много времени. Мы вместе пришли к выводу, что если я хочу выиграть турнир «Большого шлема», то мне нужно физически восстановиться на 100%.
Честно говоря, мне нравилось, когда финалы проводились днём, как в 2004 году. Тогда не надо было заканчивать пресс-конференцию в 2:00. А мне ещё нужно сдать анализ на допинг. Немного волнуюсь, чтобы всё сделать верно», — цитирует Федерера официальный сайт турнира.