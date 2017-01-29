Рублёв проиграл Игнатику в финале Ренна, не удержав перевес в один брейк

Россиянин Андрей Рублёв в упорной борьбе проиграл финальный матч турнира серии «челленджер» в Ренне. В поединке, продолжавшемся 2 часа 20 минут, белорус Владимир Игнатик взял верх со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (7:5). В решающей партии Рублёв вёл 3:0, но затем проиграл три гейма подряд.
В новом рейтинг-листе, который будет опубликован в понедельник, Андрей поднимется на 121-ю строчку. Поскольку во время турниров «Большого шлема» рейтинг не обновляется, по сравнению с предыдущим рейтингом Рублёву прибавятся не только очки за финал Ренна, но и баллы за выход во второй круг Australian Open, где он проиграл Энди Маррею.