Надаль: Федерер играл очень агрессивно, не давая мне показывать свой теннис

Испанец Рафаэль Надаль оценил свою игру и игру швейцарца Роджера Федерера в финале Australian Open — 2017.
«Как я себя чувствую? Хорошо. Конечно, немного устал, но всё хорошо. Это был отличный матч. Мне приятно, что я принимал в нём участие. Я бился до последнего, чтобы завоевать трофей, и у меня были шансы в решающем сете, когда я вёл с брейком. Но после моего брейка он заиграл очень активно, выполнял множество отличных ударов. Поэтому мне было тяжело удерживать свои подачи.
У меня были шансы спасти и ту подачу, которую я проиграл. Неизвестно, что бы произошло тогда — ведь я оказался бы всего в двух геймах от победы.
Что ж, всё сложилось так, как сложилось. Он агрессивно действовал на протяжении всего матча, и мне было тяжело играть в свой теннис. Но я всё равно бился, старался делать всё так, как нужно, и у меня были шансы.
Да, сегодня я бегал чуть хуже, чем в полуфинале, но это нормально после такого матча. Тем не менее я пытался сделать всё, что мог. И всё равно главным стало то, что он вкладывался в свои удары, атаковал и не давал мне играть в свой теннис», — цитирует Надаля официальный сайт Australian Open.