Чесноков: честно говоря, думал, что Федерера не хватит физически на весь турнир

Известный российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал итоги финала Australian Open — 2017 между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.
«Давно не было такого финала. Удивлён не только я. Кто бы мог подумать, что именно Федерер и Надаль будут в финале? У Федерера была невероятно сложная сетка. Честно говоря, думал, что физически его не хватит, а тут ещё и Надаль. Финал вообще стал украшением турнира.
Когда в последнее время Маррей начал демонстрировать невероятную уверенность в своих силах, то игроки уже начали думать, что Федерер не выиграет ни одного турнира, но я продолжал за него болеть. Он доказал, что в 35 лет карьера может только начинаться», — подытожил Чесноков.