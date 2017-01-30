Причиной дисквалификации Мартинцовой стало обещание дать пощёчину судье на вышке

Появилась уточнённая информация относительно дисквалификации чешкив концовке решающей партии матча второго круга квалификации Санкт-Петербурга против бельгийкиМартинцова жаловалась болевшей за неё на трибунах Михаэлле Крайчек, что судья на вышке настроена против неё и постоянно поправляет линейных арбитров, засчитывая ей проигрыши очков. После одного из розыгрышей в концовке матча раздражённая Мартинцова, обращаясь к подруге, закричала на чешском, что хочет залепить ей пощёчину, потому что она «достала её этими решениями». Не знающая чешского судья на вышке не поняла тираду — зато чешский знала одна из линейных судей и немедленно перевела всё сказанное Терезой. После этого на корт вышел супервайзер турнира и объявил о дисквалификации теннисистки.