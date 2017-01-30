Чакветадзе: о возобновлении великого противостояния говорить не приходится

Экс-пятая ракетка мира, известная российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе считает, что оба участника финала Australian Open — 2017 — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль — заслуживали победу.
«О возобновлении великого противостояния в мужском теннисе говорить не приходится. Никто не ожидал, что Рафа и Роджер дойдут в Мельбурне хотя бы до второй недели. Конечно, было приятно видеть в финале подзабытые старые имена. Федерер и Надаль подарили нам эпический матч, который, думаю, войдёт в историю. И хотя швейцарец выиграл еще один турнир, у Серены Уильямс побед всё равно больше. Роджер, конечно, великий, но немного жаль Рафу, который выложился в полуфинальной встрече с Димитровым. Ему не хватило физики, потому что швейцарец отдыхал два дня, а испанец – один.
Они оба заслуживали победу, но в итоге выиграл тот, кто был больше достоин. Рафаэль не смог довести дело до конца: он вёл в пятом сете и владел преимуществом. Но немного не сложилось. Всё-таки сыграть десять сетов за три дня очень тяжело. Большую роль сыграл человеческий фактор. Усталость всё-таки накапливается. Матч был стрессовый. Надаль потерял концентрацию на несколько розыгрышей, и это стоило ему титула», — сказала Чакветадзе в интервью «Спорт-экспрессу».