Федерер стал 10-й ракеткой мира, Хачанов — первой ракеткой России

В обновлённом рейтинге ATP от 30 января победитель Открытого чемпионата Австралии — 2017 швейцарец Роджер Федерер поднялся на 10-ю строчку. Его соотечественник Станислас Вавринка стал третьей ракеткой мира. Финалист Australian Open — 2017 испанец Рафаэль Надаль расположился на шестой позиции. Первой ракеткой России стал Карен Хачанов
Рейтинг ATP. 30 января
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11 540.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9825.
3 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5695.
4 (3). Милош Раонич (Канада) – 4930.
5 (5). Кей Нисикори (Япония) – 4830.
6 (9). Рафаэль Надаль (Испания) – 4385.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3560.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3505.
9 (6). Гаэль Монфис (Франция) – 3445.
10 (17). Роджер Федерер (Швейцария) – 3260.
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52 (52). Карен Хачанов (Россия) — 904…
55 (45). Андрей Кузнецов (Россия) – 845…
63 (63). Даниил Медведев (Россия) — 749…
87 (88). Константин Кравчук (Россия) — 644…
91 (70). Михаил Южный (Россия) – 627.