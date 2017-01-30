Федерер возглавил чемпионскую гонку ATP

В новой версии чемпионской гонки ATP от 30 января на первую строчку поднялся победитель Открытого чемпионата Австралии — 2017 швейцарец Роджер Федерер. Финалист соревнований в Мельбурне испанец Рафаэль Надаль занял вторую позицию. Лучший из россиян, Даниил Медведев, опустился на 23-ю строчку.
Чемпионская гонка ATP. 30 января
1 (-). Роджер Федерер (Швейцария) — 2000.
2 (92). Рафаэль Надаль (Испания) — 1245.
3 (1). Григор Димитров (Болгария) — 970.
4 (28). Станислас Вавринка (Швейцария) — 810.
5 (28). Милош Раонич (Канада) — 450.
6 (1) Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 430.
7 (92). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 405.
8 (116). Миша Зверев (Германия) — 400.
9 (224). Давид Гоффен (Бельгия) — 380.
10 (1). Джек Сок (США) — 340.
…
23 (6). Даниил Медведев (Россия) — 200.
24 (54). Андрей Рублёв (Россия) — 195…
57 (32). Андрей Кузнецов (Россия) — 100.
97 (230). Карен Хачанов (Россия) — 65.