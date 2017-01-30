С. Уильямс стала первой ракеткой мира, Плишкова — третьей, Кузнецова — восьмой

В обновлённом рейтинге WТА от 30 января победительница Открытого чемпионата Австралии — 2017 американка Серена Уильямс спустя 20 недель вернулась на первую строчку. Чешка Каролина Плишкова стала третьей ракеткой мира, словачка Доминика Цибулкова — пятой, россиянка Светлана Кузнецова — восьмой.
Рейтинг WTA. 30 января
1 (2). Серена Уильямс (США) — 7780.
2 (1). Анжелика Кербер (Германия) — 7115.
3 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5073.
5 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4985.
6 (3). Агнешка Радваньска (Польша) — 4915.
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720.
8 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915.
9 (8). Мэдисон Кис (США) — 3897.
10 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705.
…
16 (18). Елена Веснина (Россия) — 2357…
22 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2040…
27 (25). Дарья Касаткина (Россия) — 1580…
37 (34). Екатерина Макарова (Россия) — 1377…
83 (85). Евгения Родина (Россия) — 756…
96 (95). Ирина Хромачёва (Россия) — 680.