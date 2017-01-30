Медведев сохранил лидерство в чемпионской гонке U21, Рублёв — третий

Россиянин Даниил Медведев сохранил лидерство в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 30 января
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 160.
2 (4). Чхун Хён (Южная Корея) — 157.
3 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 130.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 90.
5 (13). Эрнесто Эскобедо (США) — 82.
6 (14). Ноа Рубин (США) — 78.
7 (7). Алекс ди Минор (Австралия) — 77.
8 (18). Фрэнсис Тиафо (США) — 76.
9 (22). Александр Бублик (Казахстан) — 73.
10 (8). Карен Хачанов (Россия) — 65.