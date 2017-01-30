Павлюченков: Настя любит позитивных людей, Симон Гоффен как раз из таких

Отец и первый тренер российский теннисистки Анастасии Павлюченковой Сергей Павлюченков оценил выступление дочери на прошедшем Australian Open. В четвертьфинале соревнований она уступила американке Винус Уильямс со счётом 4:6, 6:7 (3:7).
«Выступлением удовлетворён полностью, на сто процентов. Дойдя до 1/4 финала, Настя показала в Мельбурне абсолютно лучший результат в своей карьере. Да и качество игры оказалось достаточно высокое. Хотя жеребьёвка была у неё очень непростая, в первых двух кругах она встречалась с россиянками – Родиной и Вихлянцевой. Играть против соотечественниц всегда непросто: тут и дополнительное давление, и другие психологические факторы. Дальше её ждали очень сильные игроки, украинка Свитолина и ещё одна наша теннисистка, Светлана Кузнецова. Однако Настя прошла и их, споткнувшись только на Винус Уильямс.
За последние три недели Настя выступает уже на третьем турнире. Я тут даже посчитал специально: за 16 дней она провела 16 матчей. Это огромная нагрузка; естественно, она устала. Винус же отказалась от выступления в парном разряде со своей сестрой Сереной и выглядела свежее. Я два раза пересматривал их матч: было видно, как Настя хочет одержать победу. Но в то время как соперница по ходу поединка прибавляла, дочь физически немного подсаживалась.
Кто сейчас занимается её подготовкой? Мы пригласили бельгийца Симона Гоффена. Его младший брат Давид выступает в профессиональном туре, и довольно успешно: занимает в мировом рейтинге 11-е место. Симон тоже серьёзно играл в теннис, хотя и не добился таких высот. Мы искали молодого, амбициозного специалиста, важны были и человеческие качества. Настя любит позитивных людей, Гоффен как раз из таких», — цитирует Павлюченкова «Подмосковье сегодня».