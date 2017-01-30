Веснина поднялась на пятую строчку парного рейтинга WTA, Макарова — на шестую

В обновлённом парном рейтинге WTA первые две строчки занимают победительницы Открытого чемпионата Австралии 2017 года — американка Бетани Маттек-Сэндс и чешка Люси Шафаржова соответственно. Лучшая из россиянок, Елена Веснина, располагается на пятой позиции. Её соотечественница Екатерина Макарова поднялась на шестую строчку.
Парный рейтинг WTA. 30 января
1 (1). Бетани Маттек-Сэндс (США) — 10 135.
2 (8). Люси Шафаржова (Чехия) — 8500.
3 (3). Каролин Гарсия (Франция) — 8345.
3 (3). Кристина Младенович (Франция) — 8345.
5 (6). Елена Веснина (Россия) — 7090.
6 (7). Екатерина Макарова (Россия) — 6935.
7 (2). Саня Мирза (Индия) — 6525.
8 (5). Мартина Хингис (Швейцария) — 5490.
9 (9). Андреа Главачкова (Чехия) — 4525.
10 (10). Тимя Бабош (Венгрия) — 4500.