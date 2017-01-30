Халеп: в Санкт-Петербурге хотела бы играть без боли и выигрывать матчи

Первая ракетка турнира в Санкт-Петербурге румынка Симона Халеп ответила на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова о своём выступлении на Открытом чемпионате Австралии и о её нынешней форме. В Мельбурне уроженка Констанцы проиграла в первом круге американке Шелби Роджерс со счётом 3:6, 1:6.
«Для меня не лучшим образом сложилась ситуация в Австралии. Там я ощущала последствия травмы колена, ощущала боль, поэтому мне нужно было передохнуть. Мне удалось подлечиться у себя в Румынии, и уже неделю не чувствую боли. Могу сказать, что сейчас я рада, что нахожусь в хорошей физической форме, и хорошо себя чувствую.
Хуже всего я почувствовала себя на Итоговом турнире в Сингапуре. У меня впервые появились проблемы такого рода с коленями. У меня такого раньше не было, и я не знала, как с этим справляться. Отпуск у меня был три недели в межсезонье, но этого оказалось недостаточно. Я не могла выступить удачно, поэтому я вернулась домой. Кроме того, я очень долго не играла официальных матчей.
В Санкт-Петербурге мне очень нравится, это красивый город. Я впервые в Санкт-Петербурге, уже успела тут кое-что посмотреть, но хотелось бы посмотреть больше достопримечательностей в оставшиеся дни. Что касается того, что я ожидаю от этого турнира, то я бы хотела играть без боли, хотела бы выигрывать матчи, потому что в последней серии турниров я проигрывала на ранней стадии. Сейчас я хорошо играю на тренировках, хорошо себя чувствую, и у меня появилась уверенность», — рассказала Халеп.