Роддик — о финале Федерер — Надаль: не могу поверить в то, что я увидел

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик, который летом 2017 года будет введён в Международный зал теннисной славы, прокомментировал мужской финал Australian Open, где швейцарец Роджер Федерер в пяти сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля.
«Бросить все дела и уйти на шесть месяцев. Вернуться. Выиграть… Не могу поверить в то, что я увидел. Поздравляю моего друга Роджера Федерера. Рафаэль Надаль, ты — один из самых классных чемпионов, которых я когда-либо знал. Теннису повезло, что ты у него есть. ВЕЛИКИЙ.
Как же меня злила их игра. Теперь они приносят мне счастье всё время! Если Рафа и Роджер не смогут доказать преимущества в более длительном межсезонье, я не знаю, что будет. Давайте будем умнее, чтобы помочь нашим игрокам дольше выступать», — написал Роддик на своей странице в «Твиттере».