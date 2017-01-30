Кузнецов и Кравчук провели первую тренировку перед матчем Кубка Дэвиса

Российские теннисисты Андрей Кузнецов и Константин Кравчук, которым в составе национальной сборной предстоит сыграть в матче первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса против Сербии, приступили к тренировкам в Нише, где 3-5 февраля пройдёт встреча. Их товарищи по команде, Карен Хачанов и Даниил Медведев, присоединятся к партнёрам чуть позже.
«Прибыли в сербский Ниш. Провели первую тренировку перед матчем Кубка Дэвиса с сербами. @karenkhachanov и @medwed33 тоже скоро подъедут», — написал Кузнецов на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть, перейдя по ссылке — https://www.instagram.com/p/BP5J6ZfF9nY/