Кузнецова: не могу жить без тенниса, потому что получаю от него удовольствие
30 января 2017, понедельник. 22:21.
Теннис
Третья ракетка турнира St Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге Светлана Кузнецова
перед стартом соревнований дала эксклюзивное интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.
«Не могу жить без тенниса, потому что я получаю от него удовольствие. Играть на российских турнирах — для меня большое удовольствие. Питерскому турниру я пожелаю удачи, развития, долгих, долгих, предолгих лет жизни», — сказала Светлана.
Представляем вниманию читателей видеоверсию интервью Светланы Кузнецовой.