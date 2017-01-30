В. Уильямс приехала на турнир St. Petersburg Ladies Trophy

Финалистка завершившегося вчера Открытого чемпионата Австралии по теннису американская теннисистка Винус Уильяс добралась до Санкт-Петербурга. Спортсменка примет участие в турнире St. Petersburg Ladies Trophy , где получила четвёртый номер посева. Старшая из сестёр Уильямс стартует со второго круга, её первый матч запланирован на 2 февраля. Соперницей американки станет победительница встречи между француженкой Кристиной Младенович и вышедшей из квалификации бельгийкой Элисе Мертенс.
Фото можно увидеть, перейдя по ссылке https://www.instagram.com/p/BP5a4Pbg4jE/